دوري أبطال إفريقيا: الترجي التونسي يلاقي بيراميدز المصري

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - تقام اليوم، السبت، خمس مباريات في افتتاح منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بكرة القدم.

في المجموعة الأولى يلتقي مازيمبي من جمهورية الكونغو ويانغ أفريكانز من تنزانيا الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، ومولودية الجزائر الجزائري مع الهلال السوداني الساعة 22:00.

ويلعب في المجموعة الثانية مانيما انيون من جمهورية الكونغو مع الجيش الملكي المغربي الساعة 16:00 أيضاً.

وفي المجموعة الثالثة يلتقي استاد أبيدحان من ساحل العاج مع أورلاندو بيراتس من جنوب إفريقيا الساعة 19:00.

وفي المجموعة الرابعة يلعب الترجي الرياضي التونسي مع بيراميدز المصري الساعة 22:00.