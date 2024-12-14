انت الأن تتابع خبر "الوصفة المعجزة التي سوف تحل مكان الأنسولين".. هذه البذور جبارة انقعها بالحليب فقط واحصل على مشروب سوف يقلل وزنك.. ويقضي على السكر حتى التراكمي تماما!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتوي بذور الشيا على العديد من الفوائد الطبيعية للجسم، إذ تحتوي على العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، ويمكن استخدامها في إعداد الأطعمة أو عمل مشروب لتحقيق الاستفادة منها، ويمكن التعرف على فوائد بذور الشيا واستخدامها، وذلك من خلال متابعة السطور التالية من هذا المقال.

فوائد بذور الشيا الصحية

تحتوي بذور الشيا على العديد من الفوائد الصحية، كما تستخدم في علاج بعض الأمراض التي تتمثل في الآتي:

تساهم بذور الشيا بشكل كبير في علاج الأمراض المتعلقة بالقلب والشرايين.

تساعد في التخلص من الوزن الزائد بالجسم، من خلال تعزيز نسبة حرق الدهون في الجسم.

تساهم في خفض نسبة الكوليسترول الضارة بالجسم.

العمل على تحسين صحة البشرة وتجديد خلايا الجلد.

تعمل على التقليل من مستوى السكر في الدم بشكل كبير.

كيفية استخدام بذور الشيا

يمكن استخدام بذور الشيا بأكثر من طريق والتي يمكن إيضاحها في الآتي:

يمكن تناول بذور الشيا كما هي على طبيعتها.

يمكن إضافتها إلى وجبات الفطور المحضرة باللبن مثل الشوفان.

يمكن إضافتها في تصنيع المخبوزات.

يمكن أن تنقع في الحليب ويتم تناولها.

مشروب بذور الشيا

يمكن تحضير مشروب بذور الشيا وذلك باتباع الخطوات الآتية: