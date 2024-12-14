مهرجان الكويت المسرحي يكرم عرض “انتم مدعوون إلى الحفلة”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - فاز عرض “أنتم مدعوون إلى حفلة” الذي تقدمه شركة ترند برودكشن للإنتاج المسرحي بجائزة أفضل عرض متكامل في مهرجان الكويت المسرحي في دورته الرابعة والعشرين، التي اختتمت مساء أمس الخميس على مسرح الدسمة.

كما حصل العرض على جائزة أفضل ممثلة في دور ثانٍ، والتي منحت لسلمى شريف، وجائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ، التي حصل عليها حسين الحداد.

العرض من تأليف فاطمة العامر وإخراج هاني الهزاع، ويستعرض العلاقات الإنسانية ومفهوم السعادة من خلال شخصية رجل يتحدث مع أصدقائه عن مراحل حياته المختلفة في سعيه نحو السعادة.

وقد منحت لجنة التحكيم جائزة الإخراج لمحمد الأنصاري عن عرض “تحت الظلال” لفرقة مسرح الخليج، بينما حصل مصعب السالم على جائزة أفضل تأليف مسرحي عن عرض “من زاوية أخرى” لفرقة المسرح الكويتي.

كما حصلت سالي فراج على جائزة أفضل ممثلة في دور أول عن عرض “نداء” للمعهد العالي للفنون المسرحية، بينما نال عبد الله البلوشي جائزة أفضل ممثل في دور أول عن نفس العرض.

وفاز محمد بهبهاني بجائزة أفضل ديكور عن عرض “تحت الظلال”، بينما حصلت إيمان السيف على جائزة أفضل أزياء عن عرض “من زاوية أخرى”.