اليوسفي”: متى يصبح ضارًا لصحة الجسم؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - أوضحت الدكتورة يفغينيا ميلنيكوفا، اختصاصية أمراض الجهاز الهضمي، أن اليوسفي يُعتبر مصدرًا غنيًا بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يجعله غذاءً مفيدًا للصحة عند تناوله بكميات معتدلة. ومع ذلك، حذرت من أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشكلات صحية غير مرغوب فيها.

وأشارت الدكتورة ميلنيكوفا إلى أن الاحتياج اليومي للجسم من فيتامين C يبلغ 90 ملغ، بينما تحتوي حبة اليوسفي الواحدة على حوالي 25 ملغ، أي ما يعادل ثلث الجرعة اليومية. لذا، تنصح بعدم تجاوز 3 حبات يوميًا.

وأوضحت أن فيتامين C يعزز مناعة الجسم، ويساعد في إنتاج الكولاجين، ويسرع عملية تجديد الأنسجة، كما يحافظ على صحة الأسنان واللثة.

لكن تناول كميات كبيرة من اليوسفي قد يؤدي إلى تهيجات وتحسس، مثل الطفح الجلدي، الحكة، التهاب الملتحمة، أو حتى الوذمة الوعائية.

وأضافت أن اليوسفي يُحفز إنتاج حمض الهيدروكلوريك في المعدة، مما قد يسبب حرقة المعدة أو تفاقم حالات مثل مرض الجزر المعدي المريئي، والتهاب المعدة، والتقرحات. كما أن زيادة كمية الألياف الناتجة عن تناوله بكثرة قد تؤدي إلى الانتفاخ وتكون الغازات.