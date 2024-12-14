فيلم الذراري الحمر يحصد الجائزة الذهبية في مهرجان البحر الأحمر

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - فاز فيلم “الذراري الحمر” للمخرج التونسي لطفي عاشور بجائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم في المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، والتي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار. كما حصل عاشور على جائزة اليُسر لأفضل مخرج، بقيمة 10 آلاف دولار.

أما جائزة اليُسر الفضية، التي تبلغ 30 ألف دولار، فقد منحت للفيلم الفلسطيني “إلى عالم مجهول” من إخراج مهدي فليفل.

كما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم المصري السعودي “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” من إخراج خالد منصور.

وحصل الفيلم العراقي “أناشيد آدم” للمخرج عدي رشيد على جائزة السيناريو، بينما نال فيلم “لقتل حصان منغولي” من منغوليا جائزة اليُسر لأفضل إنجاز سينمائي.

فيما حصلت المصرية مريم شريف على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “سنو وايت”، بينما نال الفلسطيني محمود بكري جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم “إلى عالم مجهول”.

وقالت شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة الإدارية لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، يوم الخميس: “يسعدني أن أرى أفلاماً من برنامجي معامل البحر الأحمر وصندوق البحر الأحمر تفوز بجوائز هذا المهرجان.”