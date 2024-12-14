مفاوضات متقدمة بين برشلونة وجوناثان تاه

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن وصول المفاوضات بين نادي برشلونة، والمدافع الألماني، جوناثان تاه، لاعب باير ليفركوزن، لمراحل متقدمة.

جوناثان تاه ينتهي عقده مع حامل لقب الدوري الألماني، مع ختام الموسم الحالي.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن النادي الكتالوني متفائل بشكل كبير بشأن إتمام التوقيع مع تاه، في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة، أن الاجتماع الذي عقده ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مع اللاعب ووكيله كان حاسماً بتفضيل المدافع الألماني عرض برشلونة على بايرن ميونخ.

انضمام جوناثان تاه لصفوف برشلونة لن يؤثر على مستقبل رونالد أراوخو، الذي يعمل النادي الكتالوني على تجديد عقده، ولكن الثنائي أندرياس كريستنسن وإريك جارسيا يعدان المرشحان الأبرز للرحيل.