أسوأ الأطعمة التي يتناولها مريض السرطان

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - أطعمة يجب تجنبها للحفاظ على صحة مريض السرطان

إن التغذية السليمة تلعب دوراً مهماً في حياة المرضى الذين يعانون من السرطان، حيث يمكن أن تؤثر نوعية الأطعمة التي يتناولونها بشكل كبير على علاجهم وصحتهم العامة. هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تكون ضارة لمريض السرطان والتي يجب تجنبها بكل حرص. فيما يلي نستعرض مجموعة من هذه الأطعمة والأسباب التي تجعلها غير مناسبة لهم.

1. الأطعمة الغنية بالسكر

يعتبر السكر مصدرًا للطاقة، ولكنه يمكن أن يمثل خطرًا بالنسبة لمريض السرطان. يتعلق ذلك بكون السكر يغذي الخلايا السرطانية ويحفز نموها. لهذا السبب، من المهم تقليل تناوله للحدّ الأدنى، والبحث عن بدائل طبيعية مثل العسل أو الفواكه.

2. اللحوم المُصنعة

تحتوي اللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد والنقانق واللحوم المدخنة على مواد حافظة ومواد كيميائية قد تزيد من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان. من الأفضل استبدال هذه اللحوم بالبروتينات الأقل ضررًا مثل اللحوم البيضاء كالسمك والدجاج.

3. الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة

تزيد الدهون المشبعة من خطر الإصابة بأمراض القلب وقد تؤثر سلباً على مناعة الجسم، مما يجعل من الصعب على الجسم مكافحة السرطان. يُنصح مرضى السرطان بتناول الدهون الصحية الموجودة في الأسماك والزيوت النباتية مثل زيت الزيتون.

4. الأطعمة المعلبة والمعلبات

تحتوي الأطعمة المعلبة عادةً على مستويات عالية من الملح والمواد الحافظة، التي قد تساهم في زيادة الالتهابات في الجسم وإضعاف جهاز المناعة. يُفضل تناول الأطعمة الطازجة أو المجمدة كبديل صحي.

5. المشروبات الغازية والمحلاة

تحتوي هذه المشروبات على كميات كبيرة من السكر ومواد حافظة تسبب أضرارًا صحية كبيرة لمريض السرطان، من بينها زيادة مستويات الالتهاب في الجسم. يُفضل استهلاك الماء والشاي الأخضر كبدائل صحية.

خاتمة

إن التركيز على التغذية السليمة واتباع نمط حياة صحي يمكن أن يكون له تأثير كبير على عملية الشفاء لمريض السرطان وتحسين جودة حياته. لذا، يُنصح دائمًا بالتشاور مع أخصائي التغذية لتحديد النظام الغذائي الأمثل الذي يتناسب مع الحالة الصحية للمريض، والابتعاد عن الأطعمة التي قد تزيد من خطر المضاعفات الصحية.