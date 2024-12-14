العالم اليوم - السيسي يبحث مع سوليفان وماكغورك المستجدات الإقليمية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ومنسق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمجلس الأمن القومي الأميركي، بريت ماكغورك.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، واستعراض جهود الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين في غزة.

وشدد الرئيس المصري على أهمية التحرك العاجل لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصةً مع دخول فصل الشتاء، وتم التأكيد على حل الدولتين باعتباره الضمان الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول كذلك استعراض تنفيذ وسبل الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان باعتباره نواة لجهود التهدئة الإقليمية، وكذا تطورات الوضع في سوريا، حيث أكد السيسي في هذا الصدد على الأهمية القصوى للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي سوريا الشقيقة وأمن شعبها.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص البلدين على مواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المشتركة.