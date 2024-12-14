انت الأن تتابع خبر انخفاض أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب تجار الحلي والمجوهرات.
- وبلغ سعر الليرة الرشادي 376.6 دينارا.
فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 430.4 دينارا.
- وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 21 إلى 53.8 دينار بعد أن كان عند 54.5 دينارا الخميس، فيما انخفض سعر الشراء إلى 51.8 بعد أن كان 52.5 دينار.
- وانخفض سعر بيع الغرام من عيار 24 إلى 61.8 بعد أن كان 62.5 فيما انخفض سعر الشراء إلى 59.4 بعد أن كان 61.1 دينار.
- فيما انخفض سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 إلى 47.8 بعد أن كان عند 48.4 والشراء 44.3 بعد أن كان عند 44.9 دينار.