انت الأن تتابع خبر انخفاض أسعار الليرة الرشادي والإنجليزي في الأردن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت وفق التسعيرة الصادرة عن نقابة أصحاب تجار الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر الليرة الرشادي 376.6 دينارا.

فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي 430.4 دينارا.