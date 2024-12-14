مانشستر سيتي يخطط لتعزيز خط الوسط

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يخطط لإبرام أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

السيتي يتجه لتعزيز خط الوسط بسبب الغياب الطويل لنجمه الإسباني، روردي، بسبب الإصابة، وأيضاً بسبب الإصابات التي تعرض لها العديد من اللاعبين في هذا الخط.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، فإن السيتي يعتبر التعاقد مع لاعب وسط دفاعي أولوية قصوى، كما يرغب بضم لاعب مرن لديه القدرة على القيام بعدة وظائف داخل الملعب.

وأفادت الصحيفة، أن النادي الإنكليزي وضع قائمة من المرشحين تضم كلاً من: مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد وبرونو جيمارايش لاعب نيوكاسل، بالإضافة إلى فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن.

ويعاني مانشستر سيتي من سلسلة نتائج سلبية خلال الفترة الأخيرة حيث لم يحقق سوى فوز وحيد في آخر 10 مباريات.