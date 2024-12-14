مدبولى: محطة أبيدوس تؤكد توجه الدولة نحو التعامل الأمثل مع الموارد الطبيعية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 14 ديسمبر 2024 01:31 مساءً -

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من دواعي سرورى أن أشارك فى افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، وهو الأمر الذى يعبر عن قوة العلاقة بين مصر والإمارات فى مختلف القطاعات، ويؤكد أن مصر توفر فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص .

وأكد أن محطة أبيدوس بأسوان تؤكد توجه الدولة نحو التعامل الأمثل مع الموارد الطبيعية لمصر، قائلا: "لقد خصصت الحكومة التمويل اللازم لتوفير الوقود اللازمة للشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخري.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة ابيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات ، وشاهد رئيس الوزراء فيلماً تسجيلياً عن المحطة

والتقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع العاملين بمحطة أبيدوس.

‎وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً أول أمس لمتابعة جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعداداً لفصل الصيف المقبل

وشهد الاجتماع استعراضاً للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي من أجل ضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء

تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود المبذولة لاستكمال هذا المشروع الضخم، والالتزام بالخطة الزمنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء.