الدوري الألماني (14): بايرن ميونيخ في ضيافة ماينز

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - يلتقي بوروسيا مونشنغلادباخ وهولشتاين كيل اليوم السبت، الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني بكرة القدم.

وبنفس التوقيت، يلعب اليوم أيضاً، ماينز مع بايرن ميونيخ، ويونيون برلين مع بوخوم، وأوجسبورغ مع باير ليفركوزن، فيما يلعب سانت باولي مع فيردربريمن الساعة 20:30.

فرايبورغ فاز على فولفسبورغ أمس، الجمعة، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في افتتاح مباريات هذه المرحلة.