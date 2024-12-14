الدوري التونسي (11): شبيبة العمران يلتقي البنزرتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 08:52 صباحاً - يلتقي الترجي الجرجيسي ومستقبل قابس اليوم، السبت، في افتتاح مباريات الجولة الحادية عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة،ويلعب شبيبة العمران مع البنزرتي بنفس التوقيت.

وتأجلت مباراة قوافل قفصة مع الترجي الرياضي والتي كانت مقررة اليوم أيضاً.

ويتساوي الإفريقي والملعب التونسي بصدارة ترتيب فرق الدوري التونسي بـ 21 نقطة لكل منهما، يليهما الاتحاد المنستيري والترجي الجرجيسي بـ 20 نقطة.