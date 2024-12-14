أميرة فتحي تتصدر تريند جوجل بعد ظهورها مع ياسمين عز وتصريحاتها المثيرة للجدل عن علاقتها بالنساء

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة أميرة فتحي تريند جوجل بعد ظهورها في برنامج "كلام الناس" الذي يعرض على قناة MBC مصر، حيث تحدثت عن العديد من التفاصيل الشخصية التي أثارت اهتمام المتابعين. وكان أبرز تصريحاتها التي أثارت الجدل هي حديثها عن علاقاتها الاجتماعية، حيث أكدت فتحي أنها لا تملك سوى أصدقاء رجال، مشيرة إلى أنها نادرًا ما تتعامل مع النساء.

وقالت أميرة خلال اللقاء: "أصدقائي كلهم رجالة، أنا معنديش ستات خالص، نادرًا". وتابعت: "أنا مش عارفة إيه السبب؟ قعدت فترة زعلانة من القصة دي، لكن خلاص مش مشكلة، من وأنا في المدرسة ولغاية دلوقتي أصحابي كلهم رجالة". كلامها هذا أثار تساؤلات الكثير من متابعيها حول سبب تفضيلها لرفقة الرجال على النساء.

كما أضافت أميرة فتحي في حديثها قائلة: "قريبين مني أوي وأقدر أتكلم معاهم"، مؤكدة أنها تجد الراحة في التعامل مع الرجال وتفهمهم، مشيرة إلى أن النساء اللواتي يحببنها هن أولئك الواثقات من أنفسهن. في المقابل، ألمحت إلى أن العديد من النساء غير واثقات في أنفسهن، مما يجعلها تجد صعوبة في بناء علاقات صداقة قوية معهن، قائلة: "الستات اللي واثقة من نفسها، وللأسف في كتير أوي مش واثقين في نفسهم، للأسف مهزوزين".

هذا الحوار الصريح جذب انتباه الجمهور بشكل كبير، ما دفع اسم أميرة فتحي للتصدر في محركات البحث على جوجل، حيث تداول المتابعون تصريحاتها بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكانت تصريحاتها قد لاقت ردود فعل متنوعة بين مؤيد ومعارض، لكن في النهاية أكدت فتحي أنها لا تهتم بالانتقادات ما دام أنها تعيش حياتها بالطريقة التي تناسبها.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج "كلام الناس" من تقديم الإعلامية ياسمين عز، ويعرض على قناة MBC مصر في مساء كل جمعة، حيث يستضيف عددًا من الشخصيات العامة والفنانين ليتحدثوا عن حياتهم الخاصة والمهنية.