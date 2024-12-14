أشرف طلبة لـ دوت الخليج الفني:" نقابة المهن التمثيلية لا تعلم شئ عن الحالة الصحية لـ نبيل الحلفاوي ونحترم رغبة عائلته في التكتم على الأمر"

القاهرة - محمد ابراهيم - يتواجد حاليًًا نبيل الحلفاوي داخل أحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة لتلقى العلاج ولم يكشف نجله خالد الحلفاوي تفاصيل أزمة والده رافضًا الحديث عنها لحين تحسن حالته الصحية.

تصريحات أشرف طلبة

وفي هذا السياق تواصل دوت الخليج الفني مع الفنان أشرف طلبة عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية وسؤاله عن الوضع الصحي للفنان نبيل الحلفاوي وقال:" أنا آسف بس النقابة معندهاش أي معلومات عن الوضع الصحي للفنان نبيل الحلفاوي".

وأضاف:" عائلة الفنان تتكتم عن الأمر لحين تحسن وضعه ونحن نحترم رغبتها بالكامل في ذلك، لكن دكتور أشرف زكي يتابع التطورات أول بأول من خلال بعض الأصدقاء المقربين للفنان دون الأفصاح عن التفاصيل الصحية"

تفاصيل أزمة نبيل الحلفاوي

وفي سياق آخر تصدر اسم النجم نبيل الحلفاوي تريند محركات البحث وخاصة منصة أكس وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها للعناية المركزة.

وطالب الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل كما طلب المخرج عمرو عرفة الدعاء له ووصف حالته الصحية بأنها صعبة جدا، وأيضًا النجم صلاح عبدالله الذي طلب الدعاء له بالشفاء وقال له:" أكس من غيرك وحش أو ي يابلبل".

آخر أعمال نبيل الحلفاوي

وكان آخر أعمال نبيل الحلفاوي هو فيلم “تسليم أهالي” بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، الذي تم إنتاجه عام 2022، وحقق الفيلم في ذلك الوقت نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

تفاصيل فيلم “تسليم أهالي”

والذي ضم كل من الفنانة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبد العزيز، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد الجندي، يتناول العمل قصة موظفين حكوميين اثنين، دلال عبد العزيز لديها ابنة واحدة اسمها زاهية والتي تحلم بالزواج وبيومي فؤاد لديه ابن واحد اسمه خليل الذي يحلم بالهجرة إلى كندا.