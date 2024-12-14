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أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب مساء الجمعة 12 ديسمبر حفلا غنائيا في دبي، وسط حضور كبير من جمهورها.
وأشعلت شيرين عبد الوهاب حماس جمهورها بمجموعة كبيرة من أغنياتها، ومنها "مشاعر، منك لله، كلام عينيه، الكدابين، وغيرها"، وأطلت على المسرح بفستان وري اللون لفت أنظار معجبيها.
وتألقت شيرين بفستان وردي بتصميم بسيط وأنيق.
يذكر أن شيرين عبد الوهاب أحيت قبل أيام خفلا غنائيا مميزًا ضمن فعالية سباق "ROAD RUSH" في مدينة الكويت، وذلك على مسرح لرياضة المحركات صمم خصيصا للحفل، حيث شهدت الأمسية حضورًا جماهيريًا كبيرًا تحت شعار "كامل العدد".
ويعد ذلك الحفل الأول لشيرين في المنطقة بعد طرح ألبومها الجديد عبر مختلف المنصات، حيث رافقها خلال الحفل فريق عمل ألبومها الأخير، الموزع توما والشاعر عزيز الشافعي، والملحن مدين، والشاعر تامر حسين، والشاعر بهاء الدين محمد، وقدمت شيرين خلال الأمسية مجموعة من أغانيها الشهيرة التي حققت نجاحات كبيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيرين عبد الوهاب بإطلالة وردية في حفلها بدبي أحيت النجمة شيرين عبد الوهاب مساء الجمعة 12 ديسمبر حفلا غنائيا في دبي وسط حضور كبير من جمهورها.وأشعلت شيرين ع إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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