تطورات الحالة الصحية لنبيل الحلفاوي طالب العديد من النجوم الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.وكشف عدد من المقربين إقرأ المزيد

طالب العديد من النجوم الدعاء للفنان نبيل الحلفاوي بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية.

وكشف عدد من المقربين لعائلة نبيل الحلفاوي عدم استقرار حالته الصحية، والأمور تزداد صعوبة بعد دخوله المستشفى بسبب معاناته من مشاكل في الصدر تسببت في ضعف التنفس، حسب موقع صحيفة "اليوم السابع".

وكان المخرج خالد الحلفاوي، ابن الفنان نبيل الحلفاوى، رفض الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية التي يعانى منها والده وتطورات وضعه الصحى داخل المستشفى.

يذكر أن آخر أعمال نبيل الحلفاوي كان فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشاركت في البطولة بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.