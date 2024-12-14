لهذا السبب.. أميرة فتحي تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة أميرة فتحي تريند مؤشر البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد لقائها في برنامج كلام الناس" الذي يعرض على قناة MBC مصر، حيث تحدثت عن العديد من التفاصيل الشخصية التي أثارت اهتمام المتابعين. وكان أبرز تصريحاتها التي أثارت الجدل هي حديثها عن علاقاتها الاجتماعية.

أميرة فتحي



أبرز تصريحات أميرة فتحي

وقالت أميرة خلال اللقاء: "أصدقائي كلهم رجالة، أنا معنديش ستات خالص، نادرًا". وتابعت: "أنا مش عارفة إيه السبب؟ قعدت فترة زعلانة من القصة دي، لكن خلاص مش مشكلة، من وأنا في المدرسة ولغاية دلوقتي أصحابي كلهم رجالة". كلامها هذا أثار تساؤلات الكثير منمتابعيها حول سبب تفضيلها لرفقة الرجال على النساء.





و أضافت أميرة فتحي في حديثها قائلة: "قريبين مني أوي وأقدر أتكلم معاهم"، مؤكدة أنها تجد الراحة في التعامل مع الرجال وتفهمهم،مشيرة إلى أن النساء اللواتي يحببنها هن أولئك الواثقات من أنفسهن. في المقابل، ألمحت إلى أن العديد من النساء غير واثقات في أنفسهن،مما يجعلها تجد صعوبة في بناء علاقات صداقة قوية معهن، قائلة: "الستات اللي واثقة من نفسها، وللأسف في كتير أوي مش واثقين فينفسهم، للأسف مهزوزين".