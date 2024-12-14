الدوري الإسباني (17): رايو فاليكانو يتحدى ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 06:56 صباحاً - تقام اليوم، السبت، أربع مباريات ضمن منافسات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، حيث يلتقي إسبانيول مع أوساسونا الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وريال مايوركامع جيرونا الساعة 18:15، وإشبيلية مع سيلتافيغو الساعة 20:30، ورايو فاليكانو مع ريال مدريد الساعة 23:00.

أمس فاز بلد الوليد على فالنسيا بهدف دون رد في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 38 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 36 نقطة، أتلتيكو مدريد بـ 35 نقطة، أتلتيك بلباو بـ 32 نقطة، وفياريال بـ 26 نقطة.