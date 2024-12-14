الدوري البرتغالي (14): سبورتينغ لشبونة يستضيف بوافيستا

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 03:56 صباحاً - تنطلق اليوم، السبت، مباريات المرحلة الرابعة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، حيث يلتقي فارينزي مع جل فيسنتي الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، ويلعب ناسيونال ماديرا مع موريرينسي الساعة 21:00، وسبورتينغ لشبونة مع بوافيستا الساعة 23:30.

ويتصدر سبورتينغ لشبونة ترتيب فرق الدوري البرتغالي بـ 33 نقطة، يليه بنفيكا بـ 31 نقطة، بورتو بـ 31 نقطة أيضاً، سانتا كلارا بـ 27 نقطة، وسبورتينغ براغا بـ 24 نقطة.