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أحمد جودة - القاهرة - ينتظر العديد من جماهير كرة القدم العالمية وخاصة الدوري الإسباني لكرة القدم، وتنطلق العديد من المباريات اليوم السبت 14 من الشهر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الاسباني

اليكم اهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة السابعة عشر: