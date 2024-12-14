العالم اليوم - تركيا تحدد هدفها الاستراتيجي في سوريا.. ورسالة لحكام دمشق

انتم الان تتابعون خبر تركيا تحدد هدفها الاستراتيجي في سوريا.. ورسالة لحكام دمشق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 08:21 صباحاً - أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، أن القضاء على الميليشيا الكردية السورية المدعومة من الولايات المتحدة هو "الهدف الاستراتيجي" لبلاده، ودعا أعضاء الميليشيا إلى مغادرة سوريا أو إلقاء السلاح.

وفي مقابلة مع قناة "إن تي في" التركية، دعا فيدان أيضا حكام سوريا الجدد، المعارضة المسلحة التي اجتاحت دمشق والمدعومة من أنقرة، إلى عدم الاعتراف بالميليشيا، المعروفة باسم "وحدات حماية الشعب".

يذكر أن المجموعة متحالفة مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش، لكن تركيا تعتبرها "منظمة إرهابية" وتهديدا أمنيا.

وقال فيدان: "يجب على أعضاء وحدات حماية الشعب غير السوريين مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن. يجب على مستوى القيادة بوحدات حماية الشعب بأكمله مغادرة البلاد أيضا. بعد ذلك، يجب على من يبقوا أن يلقوا أسلحتهم ويواصلوا حياتهم".

وأضاف فيدان أنه مع تقدم المعارضة السورية المسلحة نحو دمشق والإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، طلبت تركيا في المحادثات التي كانت تجري في قطر في ذلك الوقت من إيران وروسيا عدم التدخل عسكريا".