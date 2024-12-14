انت الأن تتابع خبر أوعى تعملها تاني.. أطباء يحذروا من تناول الشاي بهذه الطريقة | طلعت كارثة وأحنا منعرفش والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الشاي أحد المشروبات الأكثر شعبية في مصر، حيث يعتبر جزءًا أساسيًا من الروتين اليومي لملايين الناس بمختلف فئاتهم الاجتماعية. لكن، هناك العديد من الدراسات التي ناقشت تأثير شرب الشاي في الصباح على الصحة، لا سيما في ما يتعلق بتأثيره على امتصاص الحديد في الدم.

فوائد شرب الشاي

وفي هذا السياق، كشف الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف الغذائي، في لقاء له ببرنامج “الستات ميعرفوش يكدبوا” على قناة CBC، أن شرب الشاي على الريق له فوائد صحية عديدة، وهو من المشروبات المفضلة التي يمكن تناولها في الصباح سواء في فصل الصيف أو الشتاء.

وأوضح أن الشاي يحتوي على مركب السيفلين، الذي يساعد في توسيع الشعب الهوائية، مما يجعل شربه صباحًا مفيدًا للجهاز التنفسي، وكذلك يحتوي على الفلافونيدات و البوليفينولات، وهما مركبان قويان يعدان من مضادات الأورام الطبيعية، مما يساهم في الوقاية من بعض الأمراض.

وقال “نزيه” في حديثه بأن الشاي يحتوي على مادة التانك، التي تساهم في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، كما أن الشاي يساعد أيضًا في تنقية الصدر من الشوائب التي قد تنتج عن التدخين.

أحذر تناول الشاي بهذه الطريقة