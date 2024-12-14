العالم اليوم - "الفارس الشهم 3".. 3 قوافل مساعدات إماراتية تصل قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود دولة الامارات لدعم وإغاثة الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية.

وتتألف القوافل من 33 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 352.6 طن من المساعدات الإنسانية، تتضمن المواد الغذائية وكسوة الشتاء وطرودا غذائية، وسيارات صهاريج مياه وسيارات صهاريج صرف صحي، وطحينا وطرودا نسائية ومكملات غذائية للأطفال وخيام إيواء، إلى جانب الاحتياجات الضرورية الأخرى.

ويصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن "عملية الفارس الشهم 3" إلى 141 قافلة تتألف من 1243 شاحنة، فيما بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية إلى أكثر من 27 ألفا و432 طنا أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وتواصل دولة الإمارات تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في غزة، والتخفيف من حدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.