الدوري الفرنسي (15): مارسيليا يستقبل ليل

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 05:56 صباحاً - تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي بكرة القدم، فيلتقي مارسيليا مع ليل الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأوكسير مع لانس الساعة 21:00، وستاد ريمس مع موناكو الساعة 23:00.

أمس، افتتح تولوز مباريات هذه الجولة بالفوز على ضيفه سانت إيتيان بهدفين مقابل هدف واحد.

ترتيب فرق المقدمة

1- باريس سان جيرمان: 34 نقطة

2- مارسيليا: 29 نقطة

3- موناكو: 29 نقطة

4- ليل: 26 نقطة

5- ليون: 25 نقطة