نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات صادمة.. كيف تعامل نجوم الفن مع العصبية وطرقهم غير المتوقعة للسيطرة عليها" تقرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في عالم الأضواء والشهرة، تواجه النجوم العديد من الضغوطات التي تؤثر على نفسيتهم وسلوكهم، وقد كانت العصبية واحدة من المواضيع التي تناولها العديد من المشاهير في تصريحاتهم بشكل صريح ومثير للجدل.

فيما يلي يستعرض جريدة وموقع دوت الخليج أبرز ما قاله بعض النجوم عن تعاملهم مع هذا الجانب من شخصياتهم.

شيرين عبد الوهاب: الاعتزال كوسيلة للراحة النفسية

صرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب في أكثر من لقاء أن الضغوطات التي تعرضت لها في حياتها الفنية والشخصية دفعتها أكثر من مرة للتفكير في الاعتزال، مشيرة إلى أن العصبية التي تنتابها في بعض الأحيان تكون نتيجة لتراكم الضغوط. شيرين قالت: "أنا شخصية حساسة جدًا وأي شيء صغير قد يجعلني أشعر بالعصبية، ولكن الابتعاد عن السوشيال ميديا والناس أحيانًا يكون حلًا جيدًا".

محمد رمضان: الرياضة هي الحل

النجم محمد رمضان اعترف أنه يستخدم الرياضة بشكل يومي لتفريغ الطاقة السلبية والتعامل مع العصبية، موضحًا أنه يعتبر الجيم بمثابة ملاذه الخاص. وقال رمضان: "في مجال عملي، العصبية قد تكون نقطة ضعف قاتلة، لذلك أمارس الرياضة لتفريغ أي ضغوط وأبقى مركزًا".

منى زكي: العلاج النفسي ليس عيبًا

الفنانة منى زكي كانت أكثر صراحة عندما تحدثت عن لجوئها للعلاج النفسي لمساعدتها في التعامل مع مشاعر العصبية التي كانت تؤثر على حياتها العائلية والمهنية. منى أوضحت في لقاء سابق: "العلاج النفسي ساعدني على فهم نفسي أكثر والسيطرة على نوبات العصبية التي كانت تعيقني أحيانًا".

أحمد حلمي: الفكاهة والضحك هما الدواء

من جهته، كشف أحمد حلمي أنه يعتمد على حس الفكاهة كوسيلة فعّالة للتعامل مع التوتر والعصبية. وقال حلمي: "الضحك ليس فقط طريقتي في التمثيل، بل أسلوبي في الحياة، وأحيانًا عندما أشعر بالعصبية أحاول تحويل الموقف إلى شيء مضحك لتخفيف التوتر".

أصالة نصري: الموسيقى دواء الروح

الفنانة أصالة نصري أشارت في تصريحاتها أن الغناء والموسيقى هما علاجها الأساسي للتعامل مع العصبية. وقالت: "عندما أشعر بالضغط أو التوتر، ألجأ للغناء أو الاستماع للموسيقى، فهي دائمًا تهدئ روحي".

هند صبري: التأمل واليوغا

أوضحت هند صبري أنها تفضل التأمل وممارسة اليوغا للتغلب على العصبية والتوتر، وقالت: "العصبية جزء طبيعي من طبيعتنا كبشر، ولكن المهم هو كيف نتحكم بها. بالنسبة لي، التأمل اليومي واليوغا ساعداني كثيرًا".

ختامًا

تصريحات النجوم عن تعاملهم مع العصبية تكشف عن الجانب الإنساني لشخصياتهم، وتظهر أن حتى من يعيشون تحت الأضواء لديهم معاركهم النفسية الخاصة. ولكن الأهم هو إيجاد الطريقة المناسبة التي تساعد كل شخص على التعامل مع ضغوط الحياة والتغلب عليها.