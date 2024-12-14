العالم اليوم - غارة إسرائيلية على منزل في جباليا بغزة توقع قتلى وجرحى

انتم الان تتابعون خبر غارة إسرائيلية على منزل في جباليا بغزة توقع قتلى وجرحى من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 03:25 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بمقتل وإصابة عدد من الفلسطينيين، مساء الجمعة، في غارة إسرائيلية على منزل ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن طائرات إسرائيلية قصفت منزلا لعائلة أبو وردة في جباليا البلد، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأصدر الجيش الإسرائيلي "أوامر إخلاء" جديدة للفلسطينيين جنوب شرق بلدة جباليا.

كما شنت طائرات إسرائيلية سلسلة غارات على أحياء في مدينة غزة، ونسفت قوات إسرائيلية عددا من المنازل بمنطقة دوار أبو الجديان في بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع استهداف المنطقة بالقصف المدفعي.

وفي وقت سابق، قتل أربعة فلسطينيين وأصيب ثمانية آخرون، بقصف إسرائيلي لمنزل وتجمع لمواطنين في مدينة غزة.

وأشارت مصادر طبية إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة خمسة آخرين بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الزيتون جنوب شرق غزة.

كذلك قتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون إثر قصف إسرائيلي لحي الصبرة جنوب غزة.

وأطلقت دبابات إسرائيلية القذائف والرصاص شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في الوقت الذي واصلت فيه قوات إسرائيلية نسف عدد من المباني السكنية داخل حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

وأدت الرياح العاصفة المصحوب بالأمطار، إلى غرق واقتلاع عدد كبير من خيام النازحين، خاصة بالقرب من شواطئ بحر قطاع غزة.

واندلعت الحرب بعد أن اقتحم مسلحون من حماس بلدات إسرائيلية في أكتوبر 2023 في هجوم تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واقتياد نحو 250 رهينة إلى غزة.

وتقول سلطات الصحة الفلسطينية إن الهجوم الذي شنته إسرائيل منذ ذلك الحين أسفر عن تدمير مساحات شاسعة من غزة ومقتل أكثر من44900 فلسطيني ودفع سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون للنزوح من ديارهم وأدى إلى تفشي الجوع والمرض.