طرق الحصول على الحديد من الطعام

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 02:55 صباحاً - أهمية الحديد في الجسم

يعتبر الحديد من المعادن الأساسية التي تحتاجها أجسامنا للبقاء بصحة جيدة. يلعب الحديد دورًا حيويًا في إنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء الذي يساعد في نقل الأكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم. كما أن الحديد مهم لدعم وظائف الجهاز المناعي وتقوية العضلات.

مصادر الحديد الغذائية

يمكن الحصول على الحديد من مصادر غذائية متعددة، وتختلف هذه المصادر بناءً على نوع الحديد الذي تحتويه. هناك نوعان رئيسيان من الحديد:

الحديد الهيم: يوجد في المنتجات الحيوانية ويعتبر أكثر امتصاصًا من قبل الجسم.

يوجد في المنتجات الحيوانية ويعتبر أكثر امتصاصًا من قبل الجسم. الحديد غير الهيم: يوجد في المصادر النباتية ويمتصه الجسم بكفاءة أقل مقارنة بالحديد الهيم.

أطعمة غنية بالحديد الهيم

من أفضل الأطعمة التي تحتوي على الحديد الهيم:

اللحم البقري والضأن: يعتبران مصدراً غنياً بالحديد ذات الامتصاص الفعال.

الدواجن: مثل الدجاج والديك الرومي، توفر كمية جيدة من الحديد.

الأسماك والمأكولات البحرية: تحتوي بعض أنواع الأسماك مثل السردين والتونا على نسبة جيدة من الحديد.

أطعمة غنية بالحديد غير الهيم

للحصول على الحديد غير الهيم، يمكن تناول:

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والكرنب التي تحتوي على نسب جيدة من هذا المعدن.

البقوليات: كالعدس والفاصوليا والحمص التي تعتبر مصدرًا نباتيًا مثاليًا للحديد.

المكسرات والبذور: مثل اللوز والكاجو وبذور اليقطين.

تعزيز امتصاص الحديد

لتعزيز امتصاص الحديد من الأطعمة، خاصة النباتية، يُفضل دمجها مع مصادر غنية بفيتامين C مثل الحمضيات والفلفل الأحمر. أيضًا، ينبغي الحد من تناول بعض المواد التي تعيق امتصاص الحديد مثل القهوة والشاي أثناء الوجبات.

مكملات الحديد

في حالات نقص الحديد الشديد، قد يوصي الأطباء بتناول مكملات الحديد. ومع ذلك، يجب استخدامها تحت إشراف طبي لتجنب الآثار الجانبية مثل الإمساك والغثيان.

الخلاصة

تنوع النظام الغذائي والاهتمام بتضمين مصادر غنية بالحديد فيه يسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات الجسم من هذا المعدن الحيوي. من خلال دمج الأطعمة الغنية بالحديد مع ممارسات تحسين الامتصاص، يمكن تحفيض خطر نقص الحديد والحفاظ على صحة مثلى.