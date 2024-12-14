الدوري الاسكتلندي (17): هيبرنيانيستقبل روس كاونتي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 01:56 صباحاً - تقام اليوم، السبت، ثلاث مباريات في الجولة السابعة عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلتقي هيبرنيان مع روس كاونتي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب ماذرويل ودندي يونايتد، وسانت جونستون مع سانت ميرين.

يتصدر سيلتك ترتيب فرق الدوري الاسكتلندي بـ 43 نقطة، يليه أبردين بـ 34 نقطة، جلاسكو رينجرز بـ 32 نقطة، دندي يونايتد بـ 24 نقطة، وماذرويل بـ 22 نقطة.