احرص على اتباع هذه العادات لضمان “شباب دائم”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - أشار تقرير نشره موقع “هاك سبيريت” إلى أن الشعور بالشباب والحيوية في الستينيات وما بعدها ليس بالأمر المستحيل.

وفقًا للتقرير، يتعلق الأمر بتبني عادات معينة في نمط الحياة، والتي يمكن أن تكون بمثابة تذكرة للسفر نحو الشعور باللياقة والنشاط.

1. البقاء نشطًا: النشاط البدني لا يعني بالضرورة ممارسة تمارين شاقة أو رياضات عالية الكثافة، بل يمكن الاكتفاء بممارسة تمارين بسيطة بانتظام.

يمكن أن يكون المشي في الحديقة، أو القيام ببعض أعمال البستنة الخفيفة، أو حتى الرقص لفترة قصيرة في المنزل، طرقًا رائعة للحفاظ على حركة الجسم ورفع المعنويات.

لكن من المهم أن يدرك الشخص أن الاستمرارية هي المفتاح، لذا يجب أن يكون النشاط البدني جزءًا من روتينه اليومي وليس مجرد نشاط عابر.

2. اتباع نظام غذائي صحي: ينبغي الحرص على تناول نظام غذائي متوازن، حيث يُفضل ملء نصف الطبق بالخضراوات الملونة، وربع البروتينات الخالية من الدهون، والنصف المتبقي من الحبوب الكاملة، بالإضافة إلى تناول الفواكه كوجبات خفيفة والعصائر الطبيعية المحضرة في المنزل.

إن الشعور بالشباب والمظهر الشبابي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بنوعية الطعام الذي نتناوله.