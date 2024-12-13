انت الأن تتابع خبر روسيا تسمح للأردنيين دخول أراضيها بتأشيرة إلكترونية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسع مجلس الوزراء الروسي قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها دخول روسيا بتأشيرة إلكترونية، وأضاف دولا جديدة منها الأردن وتركمانستان.



وقام المجلس بإضافة بربادوس وبوتان وزيمبابوي والأردن وكينيا وبابوا غينيا الجديدة وسانت لوسيا وتونغا وترينيداد وتوباغو وتركمانستان وإسواتيني إلى القائمة.



واستبعد ميشوستين صربيا وأندورا من القائمة، حيث تم إبرام اتفاقيات ثنائية معهما بشأن السفر المتبادل للمواطنين بدون تأشيرة.



وبدأ إصدار التأشيرات الإلكترونية على موقع وزارة الخارجية الروسية للرحلات السياحية والتجارية والإنسانية ورحلات الضيوف اعتبارا من 1 أغسطس 2023.

وأعلنت الخارجية الروسية في أغسطس أنه في الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024، حصل 540.9 ألف أجنبي على تأشيرة دخول.



وكانت الصين هي الرائدة المطلقة في عدد التأشيرات الإلكترونية الصادرة (254.2 ألف) لروسيا خلال العام، بحسب وزارة الخارجية الروسية.