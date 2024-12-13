أنباء عن مغادرة سلاف فواخرجي وزوجها سوريا.. ما مصير “ليالي روكسي”؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 11:07 مساءً - تداولت التقارير الإعلامية في الساعات الأخيرة أخبارًا تفيد بمغادرة الفنانة السورية سلاف فواخرجي وزوجها المخرج وائل رمضان البلاد.

لكن الأمر لا يزال غير مؤكد، حيث لم تصدر فواخرجي أي تعليق حتى الآن، سواء بالنفي أو التأكيد، كما أن زوجها وائل رمضان لم يوضح الموقف. يُذكر أن فواخرجي كانت قد أعلنت سابقًا عن “انفصالها” عنه دون طلاق رسمي، ولم تكشف بشكل واضح إذا كانت قد عادت إليه بشكل نهائي أم لا.

أما بالنسبة لمصير مسلسل “ليالي روكسي”، الذي تلعب فيه دور البطولة إلى جانب مجموعة من الفنانين السوريين، فلا يزال غامضًا، ولا يُعرف بعد ما إذا كان سيتم استئناف تصويره للحاق بعرضه في موسم دراما رمضان 2025.

كما انتشرت تقارير إعلامية تفيد بتوقف مسلسل “السبع” الذي يقوم ببطولته باسم ياخور في نفس الموسم الدرامي، دون أي توضيحات من الجهات الإنتاجية أو الأبطال المشاركين في العملين.

وفي سياق متصل، فاجأت سلاف فواخرجي متابعيها بتغيير موقفها من نظام بشار الأسد، حيث تعرضت لانتقادات من بعض المعارضين لتأييدها السابق له، وأشارت إلى أنها قامت بحذف بعض صورها القديمة استجابةً لنصائح.