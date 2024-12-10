انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب مجزرة مروعة بحق عائلة كاملة في بيت حانون والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة بحق عائلة فلسطينية في مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة، إثر قصف بناية سكنية مكونة من عدة طبقات، ما أسفر عن ارتقاء 25 شهيدا من العائلة، بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى عشرات الإصابات والمفقودين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن جيش الاحتلال كان يعلم أن العمارة السكنية يقطنها عشرات المدنيين النازحين من عائلة الكحلوت، وأن غالبيتهم من الأطفال والنساء، مؤكدا أن هذه الجريمة الجديدة تأتي بالتزامن مع خطة الاحتلال بإسقاط المنظومة الصحية في محافظة شمال غزة، وكذلك في ظل جريمة منع عمل فرق الإغاثة والطوارئ في تلك المناطق.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأممية بشكل فوري وعاجل بإعادة تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية في جميع محافظات قطاع غزة، وخاصة في محافظة الشمال، إضافة إلى إدخال وفود طبية جراحية.