انت الأن تتابع خبر مقتل عالم الكيمياء العضوية حمدي ندى في دمشق والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر أهلية عدة في العاصمة دمشق، العثور على عالم الكيمياء العضوية السوري البارز، الدكتور حمدي إسماعيل ندى، مقتولًا في منزله.

وأوضحت المصادر أن الجريمة وقعت في ظروف غامضة، ما أثار حالة من الصدمة والحزن بين الأوساط الأكاديمية والعلمية.

والدكتور ندى، يُعتبر من أبرز العلماء في مجاله، وكان له إسهامات كبيرة في تطوير الأبحاث الكيميائية على المستوى المحلي والدولي.



وتعيش سوريا حالة من الفراغ الأمني مع انهيار نظام الأسد، وهروب “بشار” إلى روسيا، في وقت تعمل بعض الأطراف الدولية منها “إسرائيل” على تمرير مشاريعها في سوريا من خلال قصف البنى التحتة العسكرية السورية، والتوسع في مناطق خط التماس في القنيطرة وجبل الشيخ.