انت الأن تتابع خبر الرئيس الروسي: نعمل على تحسين عقيدتنا النووية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن توافر كمية كافية من صواريخ أوريشنيك، ستٌلغي الحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية.

وأضاف بوتين - في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء: "نعمل على تحسين عقيدتنا النووية، وليس تشديدها، وبشكل أساسي، نحن الآن بحاجة إلى تحسين صاروخ أوريشنيك، وليس العقيدة النووية"، مشيرًا إلى أن توافر كمية كافية من أنظمة الأسلحة المتطورة ستقضي فعليا على الحاجة إلى استخدام السلاح النووي، مؤكدا أن بلاده تتعامل بحذر وبضبط النفس في جميع المجالات.

وأكمل بوتين حديثه قائلاً: "ومع ذلك، تظهر الحكومة إرادتها حيثما كان ذلك ضروريا، وكذلك الشعب الذي يعيش هنا، والذي يريد أن يعيش أطفاله هنا، والذي ينظر إلى روسيا باعتبارها وطنه الأم ومستعد لفعل كل شيء لجعلها أقوى".