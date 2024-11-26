انت الأن تتابع خبر حصيلة شهداء وإصابات غزة في اليوم الـ417 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في اليوم الـ417 من العدوان على غزة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 44,249، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.



وقالت الوزارة إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 104,746 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 14 مواطنا، وإصابة 108 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.