انت الأن تتابع خبر الأونروا تنفي إنهاء عقود موظفيها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” صحة الأنباء التي تفيد بتسليم موظفين فلسطينيين إشعارات تفيد بإنهاء عقودهم خلال 12 شهراً.



وبحسب الموقع الرسمي للوكالة أكد المتحدث باسمها عدنان أبو حسنة، أن “هذه المعلومات غير صحيحة تمامًا”، مشيرا الى أن مقر عمليات الأونروا في الضفة الغربية، وتحديدًا في الشيخ جراح، “لا يزال يعمل بشكل طبيعي، ولم يسلم أي موظف إشعارًا بإنهاء العمل”.



وأوضح أن “عمليات الوكالة مستمرة وكل شيء على ما يرام”، مؤكدا أن ما يحدث هو نقل الموظفين الدوليين من رئاسة الأونروا في غزة إلى دول أخرى بسبب منع إسرائيل دخولهم.