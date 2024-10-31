انت الأن تتابع خبر استشهاد حسام ملاح برصاص الاحتلال في طولكرم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استشهد صباح اليوم الخميس مواطن فلسطيني، برصاص قوات خاصة إسرائيلية، في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية .

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، عن استشهاد حسام بسام يوسف ملاح (30 عاما)، برصاص القوة الخاصة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم طولكرم فيصل سلامة ببيان إن وحدة خاصة من جيش الاحتلال أعدمت الشاب ملاح من مسافة صفر بعدة رصاصات اخترقت جسده، أثناء تواجده في سوبر ماركت في شارع الخدمات القريب من مدخل المخيم.

وأضاف سلامة أن القوة الخاصة تسللت الى المخيم بمركبة تكسي عمومي ومركبة "تندر"، مشيرا إلى أن القوة انسحبت فور اغتيالها الشاب ملاح.