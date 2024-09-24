انت الأن تتابع خبر إيران: الكيان الصهيوني سيتلقى الرد المناسب على اغتيال هنية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على العدوان الإسرائيلي على لبنان، والرد على اسرائيل جراء اغتيال زعيم حركة حماس الشهيد اسماعيل هنية في طهران.

وقال عراقجي ان الهجوم المتوحش للكيان الصهيوني على لبنان هو نتيجة لمأزقه في غزة.

وأشار إلى أنه لم يُطرح أي شيء بشأن خفض المواجهة مع الكيان الصهيوني، ودعم المقاومة على رأس أولوياتنا.

وقال عراقجي: لم نستبعد أبدا الانتقام لهنية، والكيان الصهيوني سيتلقى الرد المناسب على هذا التصرف.