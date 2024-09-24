انت الأن تتابع خبر من هو إبراهيم قبيسي المستهدف في منطقة الغبيري؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء: إن المستهدف بعملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت هو رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله إبراهيم محمد قبيسي.



وتابعت أن هذه المرة أيضا تم تنفيذ الهجوم بطائرات "إف-35".

وأكدت مصادر لبنانية، مقتل إبراهيم قبيسي رئيس المنظومة الصاروخية في حزب الله.

وأشارت إلى أنه تم استخدام هذا النوع من الطائرات في اغتيال القيادي في حزب الله فؤاد شكر في يوليو/تموز الماضي أيضا بالضاحية.



وذكرت أنه تم استخدام طائرات "إف-35" في محاولة اغتيال قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف.

ويعتبر إبراهيم قبيسي من الشخصيات المؤثرة في الأوساط الأمنية والعسكرية في لبنان، حيث يقال إنه يلعب دورًا مهمًا في الدعم اللوجستي والميداني لحزب الله.



ويُعتقد أن قبيسي كان مسؤولًا عن بعض العمليات الحساسة التي تتعلق بنقل وتخزين الأسلحة والمعدات العسكرية.



وتؤكد مصادر محلية أن الاستهداف تم في وضح النهار في منطقة مكتظة بالسكان، مما يبرز المخاطر التي تواجه المنطقة جراء التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل.



ورغم أن المعلومات الأولية ما زالت محدودة حول تفاصيل الغارة وحالتها، فإن الاستهداف يؤكد على أهمية قبيسي ضمن قائمة الشخصيات التي تتابعها الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية.