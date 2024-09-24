CNN:سفينة أمريكية تتعرض لأضرار في الشرق الأوسط

انت الأن تتابع خبرCNN: سفينة أمريكية تتعرض لأضرار في الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعرضت سفينة تابعة للبحرية الأميركية، لأضرار أثناء عملها بمنطقة الشرق الأوسط، بحسب شبكة "CNN" نقلا عن مسؤول أميركي.



وقال المسؤول الأميركي: إن "جميع أفراد طاقم السفينة بخير، ومن السابق لأوانه التكهن بتفاصيل الحادث أو أسبابه".

وتشير المعلومات إلى أن الأضرار التي لحقت بسفينة "USNS Big Horn"، جاءت عقب تقديمها الدعم لسفينة حاملة الطائرات "USS Abraham Lincoln"، التي لا تزال تواصل عملياتها في المنطقة في ظل الوضع المتصاعد الناتج عن الحرب بين إسرائيل وحماس والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة ضد حزب الله في لبنان.

وفي سياق متصل، صرح مسؤول أمريكي آخر، طلب عدم الكشف عن هويته لنفس الأسباب، أن السفينة تتمتع بدعم من قوارب سحب خاصة، ولا زال يتم تقييم حالتها.