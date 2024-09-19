انت الأن تتابع خبر إيران تجنّد إسرائيليا لاغتيال نتنياهو وغالانت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خططت إيران لتصفية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب في حكومته يوآف غالانت ورئيس "الشاباك" رولن بار، ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، وسائل إعلام عبرية نقلا عن جهاز المخابرات الإسرائيلية" الموساد".



وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن إيران جندت مستوطنا "إسرائيليا" لاستهداف نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس جهاز الشاباك.



وأعلن جهاز الشاباك وشرطة الاحتلال أنه تم اعتقال مستوطن في آب /أغسطس الماضي، أقام اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية.



وذكرا الشاباك والشرطة أن المستوطن المعتقل هو رجل أعمال أدار علاقات مع جهات إيرانية أثناء وجوده في تركيا.



وأشار الشاباك والشرطة، إلى أن المستوطن دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية والتقى بجهات استخباراتية.