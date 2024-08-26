انت الأن تتابع خبر ترجيحات بعدم اتساع القتال بين حزب الله وإسرائيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد الضربة التي وجهها حزب الله فجر الاحد لمواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على اغتيال القيادي فؤاد شكر، قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين، ان إدارة بايدن تقدر أن إسرائيل وحزب الله لن ينخرطا قريبا في قتال كبير.

وأكدوا انه ليس لدى واشنطن حتى الآن أي خطط لتغيير وجودها العسكري في المنطقة.

من ناحية ثانية، قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي إن على المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه لمنع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.