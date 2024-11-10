بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - أهمية تناول فيتامينات الحمل

يعتبر تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية أثناء فترة الحمل أمرًا بالغ الأهمية لصحة الأم والجنين على حد سواء. تعد الفيتامينات عاملًا مساعدًا في تلبية احتياجات الجسم الغذائية في هذه المرحلة المهمة من الحياة. تشمل فوائدها تعزيز النمو السليم للجنين، تقوية المناعة، ودعم صحة الأنظمة المختلفة في جسم الأم.

الفيتامينات الأساسية للحمل

تتضمن الفيتامينات الأساسية التي يجب على المرأة الحامل الاهتمام بتناولها ما يلي:

حمض الفوليك: يعمل على تقليل مخاطر العيوب الخلقية في الدماغ والعمود الفقري.

الحديد: يدعم إنتاج خلايا الدم الحمراء ويقلل من مخاطر الإصابة بفقر الدم.

الكالسيوم: يساهم في بناء عظام وأسنان قوية للجنين.

فيتامين D: يساعد في امتصاص الكالسيوم ويدعم صحة العظام.

أوميغا-3: مهم لنمو دماغ الجنين وتطوره البصري.

ما هو أفضل توقيت لتناول فيتامينات الحمل؟

يعد توقيت تناول الفيتامينات أمرًا مهمًا لضمان امتصاص الجسم للعناصر الغذائية على النحو الأمثل. إليك بعض النصائح حول أفضل الأوقات لتناول فيتامينات الحمل:

فيتامينات يمكن تناولها مع وجبة الفطور

تعتبر فترة الصباح، خاصة مع وجبة الفطور، من الأوقات المناسبة لتناول حمض الفوليك، فهو يمتص بشكل أفضل على معدة فارغة أو مع وجبة خفيفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تناول فيتامين C الذي يعزز من امتصاص الحديد ويدعم الجهاز المناعي.

فيتامينات تُفضل مع وجبة الغداء

يمكن تناول الحديد مع وجبة الغداء لتجنب اضطرابات المعدة، وينصح بتجنب تناول الكالسيوم بنفس الوقت لأنه قد يؤثر على امتصاص الحديد.

فيتامينات المساء مع العشاء

تعتبر فترة المساء مع العشاء مناسبة لتناول الكالسيوم والمغنيسيوم، حيث يمكن أن تساعد في تهدئة الجسم وتحسين جودة النوم.

نصائح عامة لتناول فيتامينات الحمل

تحدثي دائمًا مع الطبيب قبل البدء في تناول أي مكملات غذائية.

تجنبي تناول الفيتامينات على معدة فارغة إذا كنت تعانين من مشاكل في الجهاز الهضمي.

احرصي على شرب كمية كافية من الماء مع الفيتامينات لزيادة امتصاصها.

احتفظي بمذكرات لتتبع استجابتك تجاه الفيتامينات وأي أعراض قد تظهر.

في النهاية، يجب على المرأة الحامل أن تحرص على اتباع نظام غذائي متوازن بالإضافة إلى المكملات الغذائية لضمان صحة جيدة لها وطفلها المنتظر.