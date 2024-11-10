تعرف على طريقة عمل كرات البطاطس المقرمشة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 09:56 مساءً - هل تبحثين عن وجبة جانبية لذيذة ومقرمشة؟ كرات البطاطس هي الخيار الأمثل! تعلمي طريقة عملها بسهولة وسرعة على طريقة الشيف نورا السادات.

المكونات:

بطاطس مسلوقة مهروسة

لبن

بصل أخضر مفروم

كمون

بيض

بقسماط

بقدونس مفروم

زيت للقلي

ثوم بودرة

بصل بودرة

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير:

اخلطي البطاطس المهروسة مع باقي المكونات الجافة (البصل الأخضر، الكمون، الثوم البودرة، البصل البودرة، الملح والفلفل) حتى تتجانس.

أضيفي اللبن والبيض تدريجياً واخلطي حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

شكلي الخليط على شكل كرات متوسطة الحجم.

اغمس كل كرة في البيض المخفوق ثم في البقسماط.

اقلي الكرات في زيت ساخن حتى يصبح لونها ذهبياً مقرمشاً.

قدميها ساخنة مع صلصة الطماطم.