أبو زيد يعلق على فيديو بثته المقاومة

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رياض - احمد صلاح - علق الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد على المقطع الذي بثته المقاومة لتفجير سيارات جيب في محور نتساريم.

وقال ابو زيد بان هذا قد يكون اكثر مقطع يمثل عملية احترافية تبثه المقاومة.



واضاف ابوزيد ان المقطع يحمل العديد من الملاحظات تعلق بالزمان والمكان أبرزها:

ان العملية تمت في محور نتساريم الذي يقسم غزة الى قسمين شمالي وجنوبي وتزامنت العملية مع اصرار نتنياهو التمسك بمحور نتساريم ، بالاضافة تطور تقنيات المقاومة الفنية في الرصد والاستطلاع والتصوير واستخدام الخرائط ، بالاضافة الى طريقة انتقاء الهدف وزرع العبوات الناسفة ما يشير الى قدرة المقاومة على التكيف مع جغرافيا منطقة العمليات.

واشار ابوزيد الى ان استخدام قوات الاحتلال جيبات "الهامفي" High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle وأختصرت إلى كلمة (HMMWV).

وهي سيارات غير مصفحة في منطقة عمليات مرتفعة الحدة يشير الى ان حجم الخسائر في الاليات المدرعة دفع الاحتلال لاستخدام هذا النوع من الاليات، وابرز ما ورد في المقطع حسب ابوزيد ان احد عناصر المقاومة اشار الى انه تجند في 2024 مايعزز ما تكلم به الناطق باسم المقاومة ابوعبيدة قبل اشهر عن تجنيد عناصر جديدة في المقاومة مايعزز اكثر قدرة المقاومة على احلال العنصر البشرية وإعادة بناء الكتائب الامر الذي يعزز ان قدرة المقاومة على الاستمرار اصبحت اعلى من قدرة قوات الاحتلال .