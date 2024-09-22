اليوم..بدء عرض أولي حلقات مسلسل "تيتا زوزو "عبر DMC..تعرف على مواعيد عرضه

القاهرة - محمد ابراهيم - يبدأ اليوم عرض مسلسل "تيتا زوزو" عبر قناة DMC ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا لأن قصته هي من القصص التي تجذب الجمهور إليها وهي القصص الإجتماعية العائلية، وقد عرض العمل عبر منصة "Watch it" أمس السبت.

مواعيد عرض مسلسل “تيتا زوزو” عبر قناة DMC

وتعرض الحلقة اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري عبر قناة "DMC" ويعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًا.

وتعرض الحلقة أيضًا عبر قناة "DMC دراما" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعاد المرة الأولى في تمام الساعة الثامنة صباحًا، ويعاد للمرة الثانية في تمام الساعة الخامسة عصرًا.



ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.







فريق عمل مسلسل “تيتا زوزو"

مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.



برومو مسلسل “تيتا زوزو”



وظهر في البرومو مسلسل «تيتا زوزو»، تحديات كثيرة تخوضها الجدة زوزو مع أولادها وأحفادها، بالإضافة لدخولها في قصة حب مع الشخصية التي يقدمها الفنان صلاح عبدالله.

تفاصيل دور إسعاد يونس في مسلسل "تيتا زوزو"

أعلنت النجمة إسعاد يونس عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد "تيتا زوزو"، الذي سيُعرض على قناة DMC ومنصة Watch It اعتبارًا من السبت 21 سبتمبر الجاري.

وقالت إسعاد يونس خلال حوارها في برنامج "السفيرة عزيزة" عبر قناة dmc: “تيتا زوزو ما بتهمدش وما بتحبطش وما بتفقدش البوصلة، والمسلسل اجتماعي يعرض كل الشرائح اللي نفسك تشوفيها وتعرفي حلولها، زائد خط أو خطين ممكن يخلوكي تفكري جامد أوي".



وتابعت: "تيتا زوزو لمحت إن أولادها مش معاصرين ولادهم، لأن كل واحد انشغل في مشاكله ومعاناة الحياة الأسرية، وبالتالي هو منصرف لإنه يعمل دخل ويحل مشاكل ويتخانق مع المدام، والولاد أخذوا زاوية وبقوا مفيش عليهم عين ترعاهم".

أشارت إسعاد يونس إلى أنها تتدخل لسد الفجوة التي تلاحظها بين أبنائها وأحفادها في المسلسل، موضحة: "تيتا زوزو فاضية شوية، وتقوم بالتركيز على العيال وتشوف مشاكلهم، لأنها متابعة التطور الجديد في عالم التكنولوجيا والتنافس والمعيلة".

