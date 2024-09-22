إيمي سمير غانم تتذكر والديها بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم والديها الراحلين بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ".

كتبت إيمي سمير غانم:' كل شويه اقول امتي اشوفكم، بجد الفراق فعلا من اصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا، بكون عايزه احكي لهم بشوف ايه في حياتي ومين مزعلني ويشوفوا ابني"

أضافت:'تفاصيل كتير وطبعا الحياه لازم تستمر، والكلام اللي انتوا عارفينوا ده، ونشتغل ونربي اولادنا ونضحك ونعيش ايامنا بس التفكير فيهم مش بيهدا، نصيحه مني لكل ولد وبنت ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الاصحاب مش مهم السفر مش مهم غير انهم يكونوا هما واولادكم كل يوم معاكم، وربنا يصبر كل الناس.. الفاتحه وربنا يغفر لهم ويجمعنا بيهم في الجنه".