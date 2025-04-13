العالم اليوم - السيسي يبدأ جولة خليجية تشمل قطر والكويت

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 10:21 صباحاً - يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في مستهل جولة خليجية تشمل دولتي قطر والكويت.

ومن المقرر أن يبحث السيسي خلال زيارته لقطر مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما سيعقد السيسي لقاءً مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي سيتوجه بعد ذلك إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، لإجراء مباحثات مع أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حول مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.