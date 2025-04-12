العالم اليوم - بيان من وزير خارجية عمان بشأن المفاوضات الأميركية-الإيرانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 06:23 مساءً - قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي الذي أدار المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في مسقط السبت، إن المناقشات جرت في "جو ودي"، مشيرا إلى أن الهدف منها يكمن في إبرام "اتفاق عادل وملزم".

وجاء في منشور للبوسعيدي على منصة إكس "أنا فخور بأن أعلن أننا استضفنا اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأميركي ستيف ويتكوف، وقدنا وساطة لبدء عملية حوار ومفاوضات بهدف مشترك هو إبرام اتفاق عادل وملزم"، شاكرا لهما مشاركتهما في المحادثات التي جرت في "جو ودي".

وأضاف الوزير العماني قائلا "أود أن أشكر زميليّ على هذا التواصل الذي جرى في جو وديّ يُسهم في تقريب وجهات النظر، ويحقق في نهاية المطاف السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. سنواصل العمل معًا ونبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا الهدف".

وقد انتهت المحادثات غير المباشرة التي جرت في مسقط، يوم السبت، بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف بعد ساعتين من انطلاقها، على أن تستأنف الأسبوع المقبل.

ووصف مسؤول إيراني، في الفريق المفاوِض النووي، أجواء الحوار بـ"إيجابية".

وتبادل ويتكوف وعراقجي الرسائل ووجهات النظر، من على مسافة قريبة، حيث تنقَّل بين الجانبين وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي.